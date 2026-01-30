|
Kolon Global: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Kolon Global hat am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei -5858,17 KRW. Ein Jahr zuvor waren 6104,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Kolon Global im vergangenen Quartal 698,64 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kolon Global 703,39 Milliarden KRW umsetzen können.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 7448,440 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kolon Global 1228,00 KRW je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 7,81 Prozent auf 2 684,46 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte Kolon Global 2 911,96 Milliarden KRW umgesetzt.
