Kolon Global stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kolon Global hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Kolon Global hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 439,41 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1810,000 KRW je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kolon Global in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,99 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 631,21 Milliarden KRW im Vergleich zu 644,03 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at