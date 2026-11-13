Kolon Global vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kolon Global präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 372,30 KRW. Im Vorjahresviertel waren 666,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 747,85 Milliarden KRW – ein Plus von 23,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kolon Global 607,36 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at