Kolon Global: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kolon Global gab am 29.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5858,17 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kolon Global ein Ergebnis je Aktie von 6104,00 KRW vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kolon Global in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 698,64 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 703,39 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 7448,440 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 1228,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 2 684,46 Milliarden KRW, gegenüber 2 911,96 Milliarden KRW im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 7,81 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at