02.02.2026 06:31:29

KOLON INDUSTRIES: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

KOLON INDUSTRIES hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 802,02 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 1352,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1 208,92 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 6,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KOLON INDUSTRIES 1 298,32 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1604,16 KRW. Im Vorjahr hatte KOLON INDUSTRIES 2616,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 4 879,62 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4 843,00 Milliarden KRW umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2365,33 KRW und einen Umsatz von 4 988,07 Milliarden KRW beziffert.

Redaktion finanzen.at

