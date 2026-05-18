Kolon Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kolon Industries hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 904,00 KRW gegenüber -1160,000 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Kolon Industries im vergangenen Quartal 1 463,83 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kolon Industries 1 421,08 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at