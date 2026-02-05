Kolon Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kolon Industries hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 21586,94 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3868,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1 497,42 Milliarden KRW – eine Minderung von 3,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1 552,42 Milliarden KRW eingefahren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 25126,670 KRW gegenüber 12474,00 KRW im Vorjahr verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,50 Prozent auf 5 851,10 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 6 001,38 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at