KOLON INDUSTRIES legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KOLON INDUSTRIES hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 2450,79 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 290,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat KOLON INDUSTRIES mit einem Umsatz von insgesamt 1 237,42 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 231,58 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 0,47 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at