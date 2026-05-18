Kolon Industries legte Quartalsergebnis vor

Kolon Industries veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 892,00 KRW, nach -1172,000 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 1 463,83 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1 421,08 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at