Kolon Industries veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 5540,00 KRW gegenüber 352,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Kolon Industries mit einem Umsatz von insgesamt 1 718,76 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 411,00 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 21,81 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at