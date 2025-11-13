KOLON INDUSTRIES: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KOLON INDUSTRIES hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 203,78 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten -423,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KOLON INDUSTRIES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 180,61 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 1 099,51 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at