KOLON INDUSTRIES: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KOLON INDUSTRIES hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 802,02 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1365,00 KRW erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat KOLON INDUSTRIES 1 208,92 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1 298,32 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1604,16 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte KOLON INDUSTRIES 2666,00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4 879,62 Milliarden KRW, während im Vorjahr 4 843,00 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2365,33 KRW geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 4 988,07 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at