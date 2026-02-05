|
Kolon Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Kolon Industries ließ sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kolon Industries die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 21586,94 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3955,000 KRW erwirtschaftet worden.
Kolon Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1 497,42 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 552,42 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 25126,670 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 12424,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Kolon Industries im vergangenen Geschäftsjahr 5 851,10 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kolon Industries 6 001,38 Milliarden KRW umsetzen können.
