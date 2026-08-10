KOLON INDUSTRIES verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KOLON INDUSTRIES präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1984,48 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 577,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 258,51 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1 356,51 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at