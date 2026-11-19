Kolon Industries hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5552,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 364,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 1 718,76 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kolon Industries 1 411,00 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at