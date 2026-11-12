KOLON INDUSTRIES veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

KOLON INDUSTRIES hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2767954,34 KRW. Im Vorjahresviertel hatte KOLON INDUSTRIES 247,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 1 274,71 Milliarden KRW gegenüber 1 180,61 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at