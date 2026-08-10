KOLON INDUSTRIES: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KOLON INDUSTRIES präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1984,48 KRW. Im Vorjahresviertel waren 589,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1 356,51 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 7,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 258,51 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at