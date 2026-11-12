KOLON INDUSTRIES: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KOLON INDUSTRIES hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 2767954,34 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KOLON INDUSTRIES noch ein Gewinn pro Aktie von -56,000 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1 274,71 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 1 180,61 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at