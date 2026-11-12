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12.11.2026 06:31:28
KOLON INDUSTRIES: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
KOLON INDUSTRIES hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 2767954,34 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KOLON INDUSTRIES noch ein Gewinn pro Aktie von -56,000 KRW in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1 274,71 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 1 180,61 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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