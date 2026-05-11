KOLON INDUSTRIES zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

KOLON INDUSTRIES hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2450,79 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 278,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KOLON INDUSTRIES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 237,42 Milliarden KRW im Vergleich zu 1 231,58 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at