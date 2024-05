KOLON MOBILITY GROUP non cum : Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KOLON MOBILITY GROUP non cum lud am 08.05.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete.

KOLON MOBILITY GROUP non cum hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 85,10 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 65,61 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 506,07 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 538,57 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at