KOLON MOBILITY GROUP non cum präsentierte Quartalsergebnisse

KOLON MOBILITY GROUP non cum hat sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

KOLON MOBILITY GROUP non cum hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 201,19 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -135,000 KRW je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 595,64 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 2,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KOLON MOBILITY GROUP non cum 608,45 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 49,260 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -198,000 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2 350,04 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte KOLON MOBILITY GROUP non cum einen Umsatz von 2 258,02 Milliarden KRW eingefahren.

