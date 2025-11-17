KOLON MOBILITY GROUP non cum stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KOLON MOBILITY GROUP non cum präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 78,20 KRW, nach -10,000 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 617,73 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 584,42 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at