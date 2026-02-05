KOLON MOBILITY GROUP Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KOLON MOBILITY GROUP Registered hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 201,19 KRW. Im Vorjahresquartal waren -135,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,11 Prozent auf 595,64 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte KOLON MOBILITY GROUP Registered 608,45 Milliarden KRW umgesetzt.

KOLON MOBILITY GROUP Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 49,260 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -198,000 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 2 350,04 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 4,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2 258,02 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

