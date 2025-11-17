KOLON MOBILITY GROUP Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KOLON MOBILITY GROUP Registered hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 79,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal -10,000 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KOLON MOBILITY GROUP Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 617,73 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 584,42 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at