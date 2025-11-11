KOLON PLASTICS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

KOLON PLASTICS hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 350,42 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 362,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 120,23 Milliarden KRW, gegenüber 122,83 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,12 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at