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12.08.2026 06:31:29
Kolte-Patil Developers hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Kolte-Patil Developers hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 16,49 INR. Im Vorjahresviertel waren -2,210 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1016,49 Prozent auf 9,20 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 823,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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