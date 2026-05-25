25.05.2026 06:31:29

Kolte-Patil Developers informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kolte-Patil Developers hat am 22.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,78 INR. Im Vorjahresquartal waren 8,59 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 65,41 Prozent auf 2,49 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 4,510 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Kolte-Patil Developers ein Ergebnis je Aktie von 14,02 INR vermeldet.

Der Umsatz lag bei 7,35 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 57,20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 17,17 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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