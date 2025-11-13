Kolte-Patil Developers zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kolte-Patil Developers äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,18 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,28 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 1,39 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 55,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,08 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at