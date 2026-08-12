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12.08.2026 06:31:29
KOMAIHALTEC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
KOMAIHALTEC hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 40,06 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -14,340 JPY je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KOMAIHALTEC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,95 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,87 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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