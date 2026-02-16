KOMAIHALTEC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KOMAIHALTEC ließ sich am 13.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KOMAIHALTEC die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,49 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 225,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat KOMAIHALTEC im vergangenen Quartal 8,34 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KOMAIHALTEC 9,53 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at