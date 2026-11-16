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16.11.2026 06:31:29
KOMAIHALTEC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
KOMAIHALTEC hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 21,94 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KOMAIHALTEC 53,08 JPY je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat KOMAIHALTEC 7,90 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7,92 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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