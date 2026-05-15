KOMAIHALTEC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

KOMAIHALTEC hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 39,05 JPY. Im letzten Jahr hatte KOMAIHALTEC einen Gewinn von 78,53 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat KOMAIHALTEC 10,28 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 72,30 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 272,77 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat KOMAIHALTEC im vergangenen Geschäftsjahr 34,41 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KOMAIHALTEC 40,55 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at