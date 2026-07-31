Komatsu: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Komatsu präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,690 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 6,55 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,29 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at