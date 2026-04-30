Komatsu legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Komatsu hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,75 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Komatsu noch ein Gewinn pro Aktie von 0,920 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent auf 7,76 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,75 USD beziffert, während im Vorjahr 3,11 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 27,43 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,80 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 26,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at