Komatsu präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Komatsu hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 107,86 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Komatsu 92,72 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 982,06 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1 115,50 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at