Komatsu Seiren: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Komatsu Seiren hat am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Komatsu Seiren hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 14,70 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 25,87 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,25 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 10,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at