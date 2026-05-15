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15.05.2026 06:31:29
Komatsu Seiren hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Komatsu Seiren gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18,99 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Komatsu Seiren 6,88 JPY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,96 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Komatsu Seiren einen Umsatz von 10,00 Milliarden JPY eingefahren.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 38,51 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 73,42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 41,56 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Komatsu Seiren einen Umsatz von 39,53 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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