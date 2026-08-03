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03.08.2026 06:31:29
Komatsu Seiren öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Komatsu Seiren hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 21,45 JPY, nach 17,17 JPY im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,06 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,60 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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