Komatsu Seiren: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Komatsu Seiren hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,33 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -12,350 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Komatsu Seiren hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,18 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at