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30.04.2026 06:31:29
Komatsu: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Komatsu präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 118,08 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 140,18 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,11 Prozent auf 1 217,27 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 147,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 413,90 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 473,42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,63 Prozent auf 4 132,75 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4 107,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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