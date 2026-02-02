Komatsu stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Komatsu lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,68 USD gegenüber 0,770 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Komatsu in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,65 Milliarden USD im Vergleich zu 6,49 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at