Komatsu verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Komatsu präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 104,08 JPY. Im Vorjahresviertel waren 117,39 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,51 Prozent auf 1 023,90 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 989,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at