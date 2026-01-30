Komatsu Wall Industry: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Komatsu Wall Industry hat am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 47,87 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 34,44 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Komatsu Wall Industry 12,58 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at