Komatsu Wall Industry verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Komatsu Wall Industry hat sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 78,94 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 71,64 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,96 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,04 Milliarden JPY ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 173,32 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Komatsu Wall Industry 145,64 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Komatsu Wall Industry mit einem Umsatz von insgesamt 46,73 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 44,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,73 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at