Komatsu zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Komatsu hat sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 92,69 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 99,29 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Komatsu in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 982,06 Milliarden JPY im Vergleich zu 1 008,23 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at