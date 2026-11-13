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13.11.2026 10:00:03

Komax Gruppe arbeitet mit nVent zusammen

KOMAX Holding AG / Schlagwort(e): Kooperation
Komax Gruppe arbeitet mit nVent zusammen

13.11.2026 / 10:00 CET/CEST

Dierikon, 13. November 2026

Medienmitteilung

Die Komax Gruppe und nVent arbeiten zusammen, um die Automatisierung im Schaltschrankbau weiter voranzutreiben. nVent, ein führender Anbieter von Industriegehäusen mit zehntausenden Kunden in Nordamerika und Europa, wird die Drahtverarbeitungsmaschinen der Zeta-Serie von Komax künftig aktiv in ihren Vertriebsprozess integrieren. Die automatisierte Verarbeitung mit einer Zeta-Maschine reduziert die Verdrahtungszeit in Schaltschränken um bis zu 80%.

Die Komax Gruppe treibt ihre Neuausrichtung und damit die gezielte Erschliessung von Wachstumsmöglichkeiten in den Industrie- und Transportmärkten konsequent voran. Ein wichtiger Schritt dabei ist die neue Zusammenarbeit mit nVent. Das Unternehmen verfügt über eine starke Marktposition im Bereich Schaltschrankbau mit einer sehr breiten Kundenbasis in Nordamerika und Europa. Durch die Zusammenarbeit erweitert die Komax Gruppe ihren Zugang zu diesen Märkten. Künftig wird nVent, ergänzend zum Vertriebsnetzwerk der Komax Gruppe, potenzielle Verkaufsmöglichkeiten (Leads) für die Drahtverarbeitungsmaschinen der Zeta-Serie generieren.

Im November wird die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen an zwei Fachmessen sichtbar: An der Rockwell Automation Fair in Boston, USA, vom 16. bis 19. November sowie an der SPS in Nürnberg, Deutschland, vom 24. bis 26. November präsentiert die Komax Gruppe eine Zeta 620 auf dem Stand von nVent. An der SPS zeigt sie zudem auf ihrem eigenen Stand ihr breites Portfolio an Automatisierungslösungen und Prüfsystemen.

nVent ist ein globaler Technologiekonzern mit über 12’000 Mitarbeitenden, dessen Produkte und Systeme elektrische Anlagen, Rechenzentren, Energieinfrastrukturen sowie Gebäude- und Industrieanwendungen sicher und zuverlässig verbinden, schützen und steuern. Mit seiner Marke nVent HOFFMAN gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern von Industriegehäusen und Schutzlösungen für elektrische und elektronische Komponenten.

Kontakt
Roger Müller
Vice President Group Communications / Investor Relations / ESG
Tel. +41 41 455 06 16
roger.mueller@komaxgroup.com
 

Komax ist eine global tätige Technologiegruppe, die sich auf Märkte im Bereich der Automatisierung konzentriert. Als führende Herstellerin innovativer und qualitativ hochstehender Lösungen für die Kabelverarbeitung unterstützt die Komax Gruppe wirtschaftliche und sichere Fertigungsabläufe insbesondere bei Automobilzulieferern. Die Komax Gruppe beschäftigt weltweit über 3’000 Mitarbeitende und bietet über Tochtergesellschaften und unabhängige Vertretungen Verkaufs- und Serviceunterstützung in über 60 Ländern.

Komax Stories
Themen und Insights aus der Welt der automatisierten Kabelverarbeitung: www.komaxgroup.com/stories

Komax Holding AG, Industriestrasse 6, 6036 Dierikon, Switzerland
Phone +41 41 455 04 55, komaxgroup.com


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: KOMAX Holding AG
Industriestrasse 6
6036 Dierikon
Schweiz
ISIN: CH0010702154
Valorennummer: 907324
Börsen: SIX Swiss Exchange
LEI Code: 529900UID9PCQXLG9479
EQS News ID: 2434228

 
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