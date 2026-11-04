Komax Gruppe richtet Organisation konsequent marktorientiert aus

Per 1. Januar 2027 setzt die Komax Gruppe einen weiteren Schritt ihrer Neuausrichtung um. Die drei bisherigen Business Units werden durch die beiden marktorientierten Business Segmente Automotive sowie Industrial & Transportation ersetzt. Damit verbunden ist eine Verkleinerung der Gruppenleitung von fünf auf vier Mitglieder. Reto Steiner wird neu Mitglied der Gruppenleitung, während Jürgen Hohnhaus und Tobias Rölz das Gremium verlassen werden. Gleichzeitig übernimmt Roger Albrecht die Führung der Komax Gruppe als neuer CEO.

Mit der vor einigen Monaten eingeleiteten Neuausrichtung schafft die Komax Gruppe die Voraussetzungen für künftiges profitables Wachstum. Sie will damit ihre Position in der Automobilindustrie sichern und gleichzeitig attraktive Wachstumschancen in weiteren Märkten gezielter nutzen. Per 1. Januar 2027 vereinfacht die Komax Gruppe dafür ihre Organisationsstruktur und richtet sie stärker an den jeweiligen Märkten und Kundenbedürfnissen aus. An die Stelle der bisherigen drei Business Units (Solutions, Quality Solutions und Market & Digital Services) treten die zwei Business Segmente Automotive sowie Industrial & Transportation. Diese übernehmen in ihren jeweiligen Märkten die durchgängige Verantwortung für Produktportfolio, Produktentwicklung, Beschaffung, Operations sowie Vertrieb und Service.

Reto Steiner wird neues Mitglied der Gruppenleitung

Oliver Blauenstein, seit 2023 Mitglied der Gruppenleitung und Leiter der Business Unit Quality Solutions, wird neu das Business Segment Automotive führen. Reto Steiner übernimmt die Leitung des Business Segments Industrial & Transportation und wird Mitglied der Gruppenleitung. Er ist seit September 2022 für die Komax Gruppe tätig, zunächst als Leiter des Business Segments Products bei Schleuniger und seit 2024 als Vice President Center of Competence Semi Automation. Gleichzeitig ist er Managing Director des Standorts Thun, Schweiz. Reto Steiner ist diplomierter Maschinenbauingenieur der Fachhochschule Biel und verfügt über ein Nachdiplomstudium in Supply Chain & Logistik sowie einen Executive MBA der Quantic School of Business and Technology in Washington, D.C. Vor seinem Wechsel zur Komax Gruppe war Reto Steiner viereinhalb Jahre Chief Operating Officer (COO) bei der Gilgen Door Systems AG. Davor war er 16 Jahre für die Comet AG tätig, wo er seine Laufbahn als Entwicklungsingenieur begann und später verschiedene Führungsfunktionen in Produktion, Supply Chain und Operations übernahm.

Jürgen Hohnhaus, Executive Vice President BU Solutions, und Tobias Rölz, Executive Vice President BU Market & Digital Services, werden die Gruppenleitung per Ende 2026 verlassen. In der ersten Jahreshälfte 2027 werden sie die Implementierung der neuen Organisationsstruktur unterstützen und vorantreiben. «Jürgen Hohnhaus und Tobias Rölz haben die Weiterentwicklung der Komax Gruppe während sieben beziehungsweise neun Jahren mit grossem Engagement geprägt. Dabei haben sie unter anderem einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Integration der Schleuniger Gruppe geleistet und mit viel Einsatz dazu beigetragen, die Komax Gruppe wieder auf einen Wachstumskurs zu bringen. Dafür danke ich ihnen im Namen des Verwaltungsrats herzlich und wünsche ihnen für die Zukunft alles Gute», sagt Andreas Häberli, Verwaltungsratspräsident und CEO ad interim der Komax Gruppe.



Roger Albrecht ab 1. Januar 2027 neuer CEO

Per 1. Januar 2027 wird die Gruppenleitung damit von fünf auf vier Mitglieder verkleinert. Neben Oliver Blauenstein, EVP Automotive, Reto Steiner, EVP Industrial & Transportation, und Andreas Weibel, CFO ad interim, wird neu auch Roger Albrecht der Gruppenleitung angehören. Mit seinem Eintritt übernimmt er Anfang 2027 die CEO-Funktion von Verwaltungsratspräsident Andreas Häberli. Er hat diese seit dem 1. April 2026 interimistisch wahrgenommen und damit während der Übergangsphase die Führung des Unternehmens sichergestellt und dessen Weiterentwicklung vorangetrieben.