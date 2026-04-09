KOMEDA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KOMEDA gab am 08.04.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 38,45 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 30,47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,39 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,82 Milliarden JPY ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 141,98 JPY, nach 127,66 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 57,23 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 47,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at