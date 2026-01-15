|
15.01.2026 06:31:29
KOMEDA präsentierte Quartalsergebnisse
KOMEDA hat am 14.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 33,79 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 31,58 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 13,87 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,61 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
