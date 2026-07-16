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16.07.2026 06:31:29
KOMEDA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
KOMEDA hat am 15.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 38,69 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KOMEDA noch ein Gewinn pro Aktie von 33,75 JPY in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 15,41 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KOMEDA 13,68 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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